Колыванов считает, что Чалов выигрывает в сравнении с Тюкавиным за счёт опыта

Известный тренер Игорь Колыванов сравнил нападающих «Динамо» Константина Тюкавина и ЦСКА Фёдора Чалова.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Но и Чалов продолжает активно прогрессировать и забивает всё больше, что крайне важно для форварда. Плюс Фёдор поопытнее. Зато Константину всего 21 год и у него всё впереди. Это быстрый нападающий, который здорово действует в чужой штрафной на опережение. При этом абсолютно бесстрашный. Никогда не убирает ноги в борьбе. В целом они с Чаловым похожи. Разве что армеец сильнее в подыгрыше и больше ассистирует партнёрам. И тут дело тоже в опыте. Фёдор какие-то моменты просчитывает заранее», — сказал он в интервью RT.

Ранее Колыванов заявил, что «Динамо» не хватает опорного игрока, который мог бы «перекусывать» чужие атаки.