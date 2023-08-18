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Американец Джонсон — о футболке с Путиным: это мой талисман

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Кевин Джонсон рассказал, что для него означает футболка с президентом РФ Владимиром Путиным.
Американец Джонсон — о футболке с Путиным: это мой талисман
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rose

«Я Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь — это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней, в футболе с Владимиром Путиным, во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней — это мой талисман», — приводит слова Джонсона «РЕН ТВ».

31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

18 августа пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским.

Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.

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