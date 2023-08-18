Американец Джонсон — о футболке с Путиным: это мой талисман
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«Я Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь — это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней, в футболе с Владимиром Путиным, во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней — это мой талисман», — приводит слова Джонсона «РЕН ТВ».
31 марта американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
18 августа пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским.
Ранее Джонсон заявил, что восхищается мудростью Путина.