Хрюнов — о причине отмены боя Ивана Емельяненко: кошка прыгнула на руку

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему был отменён поединок Ивана Емельяненко.

«Он только приступил к подготовке, нужно заниматься всем этим прежде всего самому Ивану. Включиться и понять, что он может быстро стать миллионером. Но там есть проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула, ещё что‑то такое. Да, это причина отмены боя», — цитирует Хрюнова «Матч ТВ».

26 мая Иван одержал победу над чемпионом России 2007 года по дзюдо Алексеем Леденёвым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа Иван должен был провести поединок по правилам бокса с Антонио Силвой. На счету Силвы 19 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах.

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