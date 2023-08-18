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Хрюнов объяснил, почему не верит в бой Бивола и Бетербиева

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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, почему бой между чемпионами мира по боксу в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не состоится.
Хрюнов объяснил, почему не верит в бой Бивола и Бетербиева
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Я практически уверен, что боя между ними не будет. Его некому делать, потому что в контрактах у них разные телеканалы, взаимодействовать между собой они не собираются, это два разных бизнеса. Думаю, что разные промоутеры будут охотиться за их титулами по-своему», — цитирует Хрюнова «Матч ТВ».

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. 

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее в команде Бивола объяснили невозможность проведения боя с Бетербиевым.

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