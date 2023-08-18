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Джокович о 19-й подряд победе над Монфисом: прости, но мне не жаль

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Сербский теннисист Новак Джокович расписался на футболке француза Гаэля Монфиса после их очного матча на турнире в Цинциннати (США).
Джокович о 19-й подряд победе над Монфисом: прости, но мне не жаль
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Doster

«19-й раз. Прости, но мне не жаль», — написал Джокович на футболке Монфиса.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, счёт личных встреч — 19-0 в пользу Джоковича, что является рекордом.

До этого Рафаэль Надаль обладал самым сильным доминированием над другим оппонентом. Испанец 18 раз побеждал Ришара Гаске, не уступив ни разу.

Ранее Соболенко заявила, что счастлива обыграть Касаткину.

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