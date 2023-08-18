Хачатрян: о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» будет объявлено в ближайшее время

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в ближайшее время станет футболистом «Реал Сосьедад».

Как сообщает журналист Грач Хачатрян в социальных сетях, «Реал Сосьедад» завершает сделку по переходу полузащитника. Объявление о переходе последует в ближайшее время.

13 августа Павел Пивоваров сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» о переходе игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что сегодня контракт с Захаряном не будет подписан.