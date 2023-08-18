Смолов не исключил, что может перейти в клуб с Ближнего Востока

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос о желании перейти в зарубежный клуб.

«Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам с Ближнего Востока и нас с «Динамо» всё устроит — возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они звёзд подписывают. Плюс квоты на легионеров», — цитирует Смолова Sport24.

В прошедшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение с бело-голубыми действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

Ранее Смолов признался, что не до конца смог реализовать свой футбольный талант.