Узнать больше

Гребец Миназова заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата мира по гребному слалому Алсу Миназова рассказала, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Гребец Миназова заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Конечно же, я собираюсь, планирую, готовлюсь отбираться на Олимпиаду. Я думаю, что моя карьера ещё длинная. Я планирую до 2028 года, до Лос-Анджелеса, гоняться, выступать, побеждать», — цитирует Миназову ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Путин заявил о деградации МОК из-за политизации мирового спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить