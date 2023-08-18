Гребец Миназова заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Бронзовый призёр чемпионата мира по гребному слалому Алсу Миназова рассказала, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Конечно же, я собираюсь, планирую, готовлюсь отбираться на Олимпиаду. Я думаю, что моя карьера ещё длинная. Я планирую до 2028 года, до Лос-Анджелеса, гоняться, выступать, побеждать», — цитирует Миназову ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Путин заявил о деградации МОК из-за политизации мирового спорта.