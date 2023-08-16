Путин заявил о деградации МОК из-за политизации мирового спорта

Политизация мирового спорта привела к деградации Международного олимпийского комитета (МОК), это повлечёт создание альтернативных спортивных структур. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, «определённая деградация» произошла в связи с политизацией международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализацией международного олимпийского движения.

«Но это неизбежно просто, безусловно, повлечёт за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Также российский лидер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и кабмину подумать о выплатах, сопоставимых с бонусами за Олимпийские игры, для спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.