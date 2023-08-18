Эскивель: Чавес хочет перейти в «Динамо», имея предложение от «Фейеноорда»

Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес планирует стать игроком «Динамо».

По информации журналиста Фернандо Эскивеля в соцсетях, услуги игрока предложили «Фейеноорду», так как сделка по переходу в «Динамо» ещё не завершена. При этом он считает, что трансфер в московский клуб для него является приоритетным.

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что агент опроверг информацию об отказе Чавеса переходить в «Динамо».