Агент опроверг информацию об отказе Чавеса переходить в «Динамо»
- AP
«Новость — фейк. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо», — приводит слова Курти «Чемпионат».
В СМИ сообщалось, что до футболиста так и не дошли деньги, для того чтобы он оплатил разрыв контракта с «Пачукой».
В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Пачука» отпустит Чавеса, чтобы он мог перейти в «Динамо».