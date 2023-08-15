Агент опроверг информацию об отказе Чавеса переходить в «Динамо»

Агент полузащитника Луиса Чавеса Клаудио Курти опроверг информацию о том, что футболист отказался от перехода в «Динамо».

«Новость — фейк. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо», — приводит слова Курти «Чемпионат».

В СМИ сообщалось, что до футболиста так и не дошли деньги, для того чтобы он оплатил разрыв контракта с «Пачукой».

В прошедшем сезоне Чавес забил три мяча и отдал пять результативных передач в 42 матчах за «Пачуку» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Пачука» отпустит Чавеса, чтобы он мог перейти в «Динамо».