Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Англии Уолкотт объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт принял решение завершить спортивную карьеру.

«Я делил футбольное поле со многими замечательными игроками, и у нас осталось так много незабываемых воспоминаний. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути», — написал Уолкотт в социальных сетях.

Уолкотт становился трёхкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Англии в составе «Арсенала». В составе национальной команды футболист провёл 47 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил решение бывшего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона завершить спортивную карьеру.