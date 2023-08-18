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Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Англии Уолкотт объявил о завершении карьеры

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Бывший полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Тео Уолкотт принял решение завершить спортивную карьеру.
Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Англии Уолкотт объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я делил футбольное поле со многими замечательными игроками, и у нас осталось так много незабываемых воспоминаний. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути», — написал Уолкотт в социальных сетях.

Уолкотт становился трёхкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Англии в составе «Арсенала». В составе национальной команды футболист провёл 47 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил решение бывшего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона завершить спортивную карьеру.

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