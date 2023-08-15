Акинфеев — о завершении карьеры Буффона: грустно, что время летит быстро

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил решение бывшего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона завершить спортивную карьеру.

«Уход Буффона из футбола вызывает эмоции. Человек столько отдал футболу: не каждый доиграет до 45 лет. Видимо, он наигрался. Грустно, что время летит очень быстро. Ты вроде только начинаешь, а уже всё пролетело», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии игрок стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Акинфеев рассказал, что в детстве его кумиром во вратарском мастерстве был Станислав Черчесов.