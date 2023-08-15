Акинфеев: моим кумиром во вратарском мастерстве был Черчесов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в детстве его кумиром во вратарском мастерстве был Станислав Черчесов.

«Кто был кумиром для меня? В соцсетях вставлял как‑то. Знаменитая дверь, на которой висели наклейки с ЧМ‑1994, там были все игроки. Я бредил футболом. Не было дома никаких музыкальных плакатов, например. А мой кумир в детстве — это Станислав Черчесов. Во вратарском искусстве», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что восстановление Акинфеева после травмы должно пройти быстро.