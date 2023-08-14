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Федотов — о травме Акинфеева: ничего серьёзного

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что восстановление после травмы вратаря Игоря Акинфеева должно пройти быстро.

«Мы знаем, сколько у него связано с этим коленом. Иногда от нагрузки возникает воспаление. Его нужно убрать — в день игры не удалось этого сделать», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его словам, медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем 37-летнего голкипера.

«Потому что на футбольном поле должны играть здоровые. Тем более ещё весь сезон впереди. Болевые ощущения нужно убрать, но там ничего серьёзного. Просто профилактические меры», — пояснил Федотов.

ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче четвёртого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:1. Место Акинфеева в воротах занял Владислав Тороп.

Ранее сообщалось, что Михаил Рядно забил дебютный мяч в РПЛ за ЦСКА.

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