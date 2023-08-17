Агент Вендела: интерес европейских клубов есть, но последнее слово за «Зенитом»
- РИА Новости
«Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», — цитирует Рибейро Metaratings.
25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
По информации Goal, игрок рассчитывает перейти в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно.
Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о форме Вендела.