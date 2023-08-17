Ширко — о красно-чёрной форме «Спартака»: хочу, чтобы команда играла в ней целый сезон

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко поделился впечатлениями от презентации красно-чёрного комплекта формы, который приурочен к 25-летию победы над амстердамским «Аяксом» в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-1997/98.

«Что касается формы, то мы в ней сыграли всего две игры — обе победные. Она появилась очень неожиданно, такой раньше никогда не было. Пожалуй, тогда можно было говорить, что уже никогда и не будет, но сейчас она снова появилась. Для нас она счастливая, победная, историческая», — заявил Ширко RT.

По словам шестикратного чемпиона России, ему очень приятно, что красно-чёрная форма была снова выбрана.

«Жаль, конечно, что только третьим комплектом — что он нынче значит? Команда будет играть в нём при стечении обстоятельств? Хотелось бы, чтобы «Спартак» провёл в ней не один матч, а целый сезон. Дословно не вспомню детали, но, по-моему, форма появилась накануне игры с «Аяксом». Она на тот момент была вызывающая, такой никогда ранее не было! Нас сравнивали с «Миланом». Если помните, то у «Спартака» и вовсе бывал синий комплект формы — вот это чересчур, а красно-чёрный — нет», — добавил Ширко.

Также экс-спартаковец полагает, что дизайн формы должен обновляться каждый сезон.

«Глобально отходить от традиций не стоит, фундаментальные вещи — ромбик и белую полосу — стоит сохранить, но некоторые элементы можно варьировать, не вижу в этом ничего плохого. Иногда бывает, что отличной новинкой становится возвращение к классическим вариантам формы», — заключил Ширко.

Ранее Ширко заявил, что, помимо победы над «Аяксом», в его карьере были другие знаменательные моменты.