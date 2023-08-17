Ширко: помимо победы над «Аяксом», в моей карьере были другие знаменательные моменты

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Ширко поделился воспоминаниями об игре с амстердамским «Аяксом» в розыгрыше Кубка УЕФА 1998 года.

«Тот матч стал моей визитной карточкой: мне на протяжении всей жизни о нём напоминают. Главный матч в моей жизни! Он запомнился всем. Несмотря на то что тот матч действительно стал особенным, многие помнят только эту игру и ассоциируют меня именно с ней. Но были и другие знаменательные эпизоды: в том розыгрыше турнира я стал лучшим бомбардиром, а в профессиональной карьере у меня 97 забитых мячей и мне не хватило всего трёх до попадания в «Клуб 100». Причём все мячи были забиты с игры — ни одного с пенальти», — заявил Ширко RT.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на назначение Сергея Карасёва на матч пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит».