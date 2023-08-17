Тяжелоатлет Харламов потерял 80% крови из-за упавшего бревна весом 110 кг

Глава пермской федерации силовых видов спорта «Богатырская Русь» Алексей Медведев сообщил, что рекордсмен мира в подъёме 100-килограммовой гантели Борис Харламов мог погибнуть во время подготовки к соревнованиям.

«Харламов потерял контроль над Лог-лифтом, упал и уронил бревно 110 кг на живот. Получил массивный разрыв тонкого кишечника и кровопотерю 80%. Благодаря быстрым и слаженным действиям врачей скорой помощи и хирургов Борис остался жив и уже снят с ИВЛ», — написал Медведев в социальных сетях.

Он подчеркнул, что в настоящий момент «всё самое страшное позади».

Харламов является мастером спорта по силовому экстриму, чемпионом России, рекордсменом России и мира в весовых категориях до 95 кг и до 105 кг. 25-летний спортсмен занимается силовым экстримом больше десяти лет.

Харламову принадлежит мировой рекорд в подъеме 100-килограммовой гантели (четыре раза за 60 секунд).

Ранее сообщалось, что призёр Олимпиады гимнастка Анастасия Ильянкова пропустит Кубок России в Сочи из-за травмы.