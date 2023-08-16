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Призёр Олимпиады гимнастка Ильянкова пропустит Кубок России в Сочи из-за травмы

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова не сможет принять участие в Кубке России в Сочи.
Призёр Олимпиады гимнастка Ильянкова пропустит Кубок России в Сочи из-за травмы
  • РИА Новости

«Ильянкова травмирована, у неё перелом голеностопа, на Кубок России гимнастка не едет», — цитирует старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.

Она также подчеркнула, что травма была получена на тренировке в результате неудачного приземления. 

22-летняя спортсменка на летних Играх — 2020 завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях. Также в её активе есть золото чемпионата Европы 2019 года в упражнениях на брусьях.

Ранее Родионенко высказала мнение, что олимпийский чемпион Никита Нагорный вряд ли завершит карьеру.

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