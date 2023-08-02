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Родионенко считает, что гимнасту Нагорному трудно сочетать спорт с общественной работой

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что олимпийский чемпион Никита Нагорный вряд ли завершит карьеру.
Родионенко считает, что гимнасту Нагорному трудно сочетать спорт с общественной работой
  • РИА Новости

«Никита мне об этом говорил. Дело в том, что он тренируется один раз в день. Но это не те нагрузки — Никита начал отставать от молодых ребят. Конечно, ему сейчас трудно сочетать спорт с общественной работой, да и к тому же появился сыночек. Никиту это отвлекает. Просто всё накопилось в один раз», — цитирует Родионенко Sport24.

Она не исключила, что у 26-летнего атлета нет стимула готовиться к международным стартам.

«Серьёзно об этом не заявлял, просто предполагает. Он собирается выступать на Кубке. Нагорный — парень с амбициями, большим запасом здоровья. Ему не надо особо усложнять программу для выхода на международные соревнования», — добавила Родионенко.

Нагорный 2 августа заявил, что впервые в жизни задумался об окончании карьеры.

Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.

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