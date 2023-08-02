Родионенко считает, что гимнасту Нагорному трудно сочетать спорт с общественной работой
- РИА Новости
«Никита мне об этом говорил. Дело в том, что он тренируется один раз в день. Но это не те нагрузки — Никита начал отставать от молодых ребят. Конечно, ему сейчас трудно сочетать спорт с общественной работой, да и к тому же появился сыночек. Никиту это отвлекает. Просто всё накопилось в один раз», — цитирует Родионенко Sport24.
Она не исключила, что у 26-летнего атлета нет стимула готовиться к международным стартам.
«Серьёзно об этом не заявлял, просто предполагает. Он собирается выступать на Кубке. Нагорный — парень с амбициями, большим запасом здоровья. Ему не надо особо усложнять программу для выхода на международные соревнования», — добавила Родионенко.
Нагорный 2 августа заявил, что впервые в жизни задумался об окончании карьеры.
Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.
Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.