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Олимпийский чемпион Нагорный впервые в жизни задумался об окончании карьеры

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что впервые в жизни задумался об окончании карьеры.
Олимпийский чемпион Нагорный впервые в жизни задумался об окончании карьеры
  • РИА Новости

«Сейчас будет немного демотивации, но это крик души. Впервые словил чувство бесполезности в зале. Я всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда заканчивать с профессиональной карьерой. И если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал», — цитирует Нагорного Sport24.

Трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы признался, что находится в тупике.

«Где-то рядом стучится новый этап моей жизни, но пока не понимаю, что с этим делать. И эмоционально тоже», — сказал Нагорный.

Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом.




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