Победитель чемпионата Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов сезона-2025/26

В Федерации футбола Саудовской Аравии планируют предложить УЕФА предоставить уайлд-кард лучшему клубу страны по итогам следующего сезона.

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Таким образом, будущий чемпион Саудовской Аравии может выступить в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что восемь из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира играют в Саудовской Аравии.