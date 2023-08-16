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Победитель чемпионата Саудовской Аравии может сыграть в Лиге чемпионов сезона-2025/26

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В Федерации футбола Саудовской Аравии планируют предложить УЕФА предоставить уайлд-кард лучшему клубу страны по итогам следующего сезона.

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Таким образом, будущий чемпион Саудовской Аравии может выступить в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что восемь из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира играют в Саудовской Аравии.

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