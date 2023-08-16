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Le Parisien: восемь из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира играют в Саудовской Аравии

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Французское издание Le Parisien составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Le Parisien: восемь из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира играют в Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

Согласно списку, восемь из десяти игроков выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Только Лионель Месси («Интер Майами») и Килиан Мбаппе (ПСЖ) играют в МЛС и Лиге 1.

Лидерами рейтинга являются Криштиану Роналду, Карим Бензема и Неймар, у которых заработок составляет €200 млн, €200 млн и €100 млн соответственно.

Также в список вошли Н'Голо Канте, Садио Мане, Джордан Хендерсон, Рияд Марез и Калиду Кулибали, выступающие в саудовской лиге.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» заинтересован в приобретении Алиссона Бекера.

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