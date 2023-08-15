Foot Mercato: «Аль-Наср» заинтересован в приобретении Алиссона

«Аль-Наср» интересуется вратарём «Ливерпуля» Алиссоном Бекером.

Как сообщает Foot Mercato, сам вратарь считает такой вариант интересным.

Отмечается, что игроки «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Садио Мане недовольны игрой действующего вратаря команды Навафа Аль-Акиди.

Алиссон играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 47 матчей, 17 из которых отстоял на ноль.

Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу