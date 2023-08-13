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«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу

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«Челси» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 1:1.

В составе лондонской команды отличился Аксель Дисаси (37-я минута). Мяч за мерсисайдский клуб забил Луис Диас (18-я).

«Челси» во втором туре в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 20 августа. «Ливерпуль» за день до этого примет «Борнмут».

Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение о переходе полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.

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