«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу

«Челси» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 1:1.

В составе лондонской команды отличился Аксель Дисаси (37-я минута). Мяч за мерсисайдский клуб забил Луис Диас (18-я).

«Челси» во втором туре в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 20 августа. «Ливерпуль» за день до этого примет «Борнмут».

Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение о переходе полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.