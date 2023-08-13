«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу
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Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 1:1.
В составе лондонской команды отличился Аксель Дисаси (37-я минута). Мяч за мерсисайдский клуб забил Луис Диас (18-я).
«Челси» во втором туре в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 20 августа. «Ливерпуль» за день до этого примет «Борнмут».
Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение о переходе полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.