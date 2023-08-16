Альварес заявил, что отложил реванш с Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал, что принял решение отложить реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

«Я пытался, но он начал чего-то требовать, только усложняя процесс. Поэтому я подумал, что лучшим вариантом было бы двигаться дальше. Я бы хотел провести матч-реванш, но прямо сейчас мы не сможем этого сделать», — цитирует Альвареса Sportskeeda.

32-летний мексиканец в мае прошлого года проиграл российскому боксёру и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полутяжёлой весовой категории. После боя Альварес заявил о желании провести реванш.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). В сентябре мексиканец встретится с американцем Джермеллом Чарло.

В последнем бою Чарло победил Брайана Кастаньо нокаутом (в мае 2022 года).

Ранее сообщалось, что бой Тима Цзю и Джермелла Чарло состоится осенью в США.