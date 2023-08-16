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Отбывший дисквалификацию гимнаст Куляк примет участие в Кубке России в Сочи

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что гимнаст Иван Куляк после отбытия дисквалификации сможет выступить на Кубке России в Сочи.
Отбывший дисквалификацию гимнаст Куляк примет участие в Кубке России в Сочи
  • РИА Новости

«У Ивана закончилась дисквалификация, он выступит на Кубке России на всех снарядах. У него хорошие брусья, и на этом снаряде он может попробовать побороться за высокие места. Но конкуренция на брусьях очень серьёзная», — цитирует Родионенко ТАСС.

Куляк отбыл годичную дисквалификацию до 16 мая 2023 года. Напомним, что в марте 2022 года россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. FIG за это его дисквалифицировала.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт с 30 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова не сможет принять участие в Кубке России в Сочи.

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