Отбывший дисквалификацию гимнаст Куляк примет участие в Кубке России в Сочи

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что гимнаст Иван Куляк после отбытия дисквалификации сможет выступить на Кубке России в Сочи.

«У Ивана закончилась дисквалификация, он выступит на Кубке России на всех снарядах. У него хорошие брусья, и на этом снаряде он может попробовать побороться за высокие места. Но конкуренция на брусьях очень серьёзная», — цитирует Родионенко ТАСС.

Куляк отбыл годичную дисквалификацию до 16 мая 2023 года. Напомним, что в марте 2022 года россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. FIG за это его дисквалифицировала.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт с 30 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова не сможет принять участие в Кубке России в Сочи.