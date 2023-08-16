Кержаков объяснил, почему не сыграл на чемпионате Европы 2008 года

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, почему не смог принять участие в чемпионате Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.

«Это был сложный момент для меня, потому что я стал лучшим бомбардиром своей команды в отборочном цикле к чемпионату Европы, но по неизвестным мне до сих пор причинам ни разу не был вызван на сборы национальной команды. Возможно, дело в том, что, перейдя из «Севильи» в московское «Динамо», я забивал не так много — до Евро всего три мяча. Я не знаю причины, но хочется верить, что она в моей неготовности играть за сборную на тот момент. К тому же Россия дошла тогда до полуфинала, и результат команды показывает, что выбор тренера был правильным», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков поделился эмоциями от выступления за «Севилью» в матче с «Барселоной».