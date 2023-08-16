Кержаков: считаю Аршавина самым лучшим партнёром за всю мою футбольную карьеру

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков сказал, что считает бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина лучшим партнёром по команде.

«С Андреем я познакомился в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита», мне было 17 лет. А с самых первых предсезонных сборов мы стали жить с ним в одном номере. И так продолжалось до того момента, пока в «Зените» не стали жить по одному. Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков рассказал о первых впечатлениях от сербского футбола.