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Кержаков: считаю Аршавина самым лучшим партнёром за всю мою футбольную карьеру

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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков сказал, что считает бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина лучшим партнёром по команде.
Кержаков: считаю Аршавина самым лучшим партнёром за всю мою футбольную карьеру
  • РИА Новости

«С Андреем я познакомился в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита», мне было 17 лет. А с самых первых предсезонных сборов мы стали жить с ним в одном номере. И так продолжалось до того момента, пока в «Зените» не стали жить по одному. Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков рассказал о первых впечатлениях от сербского футбола.

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