Экс-врач сборной Великобритании по велоспорту дисквалифицирован по делу о допинге

Бывший врач сборной Великобритании по велоспорту Ричард Фриман дисквалифицирован по делу о допинге.

Об этом сообщает Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

По информации организации, весной 2011 года Фриман заказал 30 упаковок с запрещённым тестостероновым гелем. Он заявил, что препарат был предназначен не для спортсменов. Позднее в UKAD обвинили врача в том, что он дал ложные показания, а в ходе расследования выяснилось, что препарат предназначался спортсмену.

Срок отстранения Фримана составляет четыре года.

Ранее сообщалось, что Великобританию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян.