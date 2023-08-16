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Экс-врач сборной Великобритании по велоспорту дисквалифицирован по делу о допинге

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Бывший врач сборной Великобритании по велоспорту Ричард Фриман дисквалифицирован по делу о допинге.

Об этом сообщает Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

По информации организации, весной 2011 года Фриман заказал 30 упаковок с запрещённым тестостероновым гелем. Он заявил, что препарат был предназначен не для спортсменов. Позднее в UKAD обвинили врача в том, что он дал ложные показания, а в ходе расследования выяснилось, что препарат предназначался спортсмену.

Срок отстранения Фримана составляет четыре года.

Ранее сообщалось, что Великобританию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян.

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