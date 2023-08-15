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Акинфеев: каждую игру мне бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раccказал, что в его ворота часто назначают 11-метровые удары.
Акинфеев: каждую игру мне бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Вообще я говорил, начиная с финала Кубка России, где мне били пенальти, потом чуть ли не каждую игру эта история. Суперкубок, с «Ахматом» тоже были пенальти. Каждую игру бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Акинфеев оценил решение бывшего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона завершить спортивную карьеру.

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