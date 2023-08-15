Узнать больше

Гарре опроверг информацию о желании покинуть «Крылья Советов»

Короткая ссылка
Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре опроверг информацию о своём желании покинуть клуб.

«Мой агент — мой папа Эмилиано, а не Эмилиано Чемпион. Это неправда — что он сказал про мою зарплату и мой клуб. Прямо сейчас я счастлив в Самаре», — приводит слова Гарре пресс-служба клуба.

15 августа агент Эмилио Чемпион заявил о желании игрока покинуть «Крылья Советов» из‑за небольшой зарплаты.

В текущем сезоне Гарре сыграл в шести матчах за клуб, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что на данный момент в его команде нет основного вратаря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить