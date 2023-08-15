Гарре опроверг информацию о желании покинуть «Крылья Советов»

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре опроверг информацию о своём желании покинуть клуб.

«Мой агент — мой папа Эмилиано, а не Эмилиано Чемпион. Это неправда — что он сказал про мою зарплату и мой клуб. Прямо сейчас я счастлив в Самаре», — приводит слова Гарре пресс-служба клуба.

15 августа агент Эмилио Чемпион заявил о желании игрока покинуть «Крылья Советов» из‑за небольшой зарплаты.

В текущем сезоне Гарре сыграл в шести матчах за клуб, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что на данный момент в его команде нет основного вратаря.