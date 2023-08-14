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Осинькин заявил, что на данный момент в «Крыльях» нет основного вратаря

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что на данный момент в его команде нет основного вратаря.

«Кто первый номер в «Крыльях» на позиции вратаря, покажет время. Мы пришли к таким результатам, к такому решению. Не можем сказать, как наши вратари будут играть дальше», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

По его словам, пока ни один из вратарей не подтвердил свой статус стабильной игрой на протяжении длительного времени.

«Как, например, Акинфеев или Лантратов. Ребята хорошо работают, грех жаловаться», — добавил Осинькин.

Первые три матча в воротах «Крыльев» стоял Богдан Овсянников. В последней игре — Иван Ломаев.

Самарская команда набрала восемь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Осинькин заявил, что Владимир Писарский стал заложником завышенных ожиданий.

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