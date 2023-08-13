Осинькин: Писарский стал заложником завышенных ожиданий

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал низкую результативность нападающего команды Владимира Писарского.

«Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов. Не всё получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок», — цитирует тренера РИА Новости.

Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. В настоящий момент нападающий лечится от травмы.

Ранее Писарский объяснил спад во второй половине минувшего сезона.