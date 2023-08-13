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Осинькин: Писарский стал заложником завышенных ожиданий

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал низкую результативность нападающего команды Владимира Писарского.
Осинькин: Писарский стал заложником завышенных ожиданий
  • РИА Новости

«Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов. Не всё получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок»,  — цитирует тренера РИА Новости.

Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. В настоящий момент нападающий лечится от травмы.

Ранее Писарский объяснил спад во второй половине минувшего сезона.

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