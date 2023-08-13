Осинькин: Писарский стал заложником завышенных ожиданий
- РИА Новости
«Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов. Не всё получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок», — цитирует тренера РИА Новости.
Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. В настоящий момент нападающий лечится от травмы.
Ранее Писарский объяснил спад во второй половине минувшего сезона.