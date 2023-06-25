Писарский о низкой результативности в «Крыльях Советов»: голова забита другими вещами

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский объяснил спад во второй половине минувшего сезона.

«Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что всё это повлияло на мою игру и результативность», — приводит слова Писарского «Чемпионат».

В первой половине сезона-2022/23 Владимир, выступая за «Оренбург» под фамилией Сычевой, забил 17 голов в РПЛ. За «Крылья Советов» он забил три гола.

Ранее Писарский назвал глупыми тех, кто связывает у него отсутствие голов со сменой фамилии.