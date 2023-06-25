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Писарский назвал глупыми тех, кто связывает отсутствие голов со сменой фамилии

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский назвал глупыми тех, кто связывает у него отсутствие голов со сменой фамилии.
Писарский назвал глупыми тех, кто связывает отсутствие голов со сменой фамилии
  • Gettyimages.ru

«Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия — это фактор, который не влияет на голы. Это глупые люди шутят», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

В первой половине сезона-2022/23 Владимир, выступая за «Оренбург» под фамилией Сычевой, забил 17 голов в РПЛ. За «Крылья Советов» он забил три гола.

Ранее Писарский назвал аттестацию крымских клубов во Второй лиге радостной новостью.

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