Писарский назвал аттестацию крымских клубов во Второй лиге радостной новостью
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«Это уже радостная новость, и неважно, какой дивизион. Лёд тронулся — в дальнейшем надо это поддерживать», — приводит слова Писарского РИА Новости.
Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».
Ранее в «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку.