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Писарский назвал аттестацию крымских клубов во Второй лиге радостной новостью

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский назвал аттестацию крымских клубов во Второй лиге радостной новостью.
Писарский назвал аттестацию крымских клубов во Второй лиге радостной новостью
  • © пресс-служба ПФК "Крылья Советов"

«Это уже радостная новость, и неважно, какой дивизион. Лёд тронулся — в дальнейшем надо это поддерживать», — приводит слова Писарского РИА Новости.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Ранее в «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку.

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