В «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что руководство футбольного клуба из Крыма положительно оценило деление групп чемпионата России во Второй лиге по географическому признаку.

«Я думаю, что правильное решение разделить по территориальному принципу. Логистика, команды будут не так далеко ездить. Мы играем для наших болельщиков, город давно соскучился по настоящим профессиональным играм», — цитирует Чалого ТАСС.

По его мнению, стадион на первой домашней игре сезона-2023/24 со «СКА-Ростовом» будет заполнен полностью.

«Мы все критерии, которые нужны были для прохождения аттестации, прошли, поэтому вопросов никаких нет», — добавил Чалый.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил, будут ли крымские клубы участвовать в Кубке России.