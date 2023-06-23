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В «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку

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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщил, что руководство футбольного клуба из Крыма положительно оценило деление групп чемпионата России во Второй лиге по географическому признаку.
В «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку
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«Я думаю, что правильное решение разделить по территориальному принципу. Логистика, команды будут не так далеко ездить. Мы играем для наших болельщиков, город давно соскучился по настоящим профессиональным играм», — цитирует Чалого ТАСС.

По его мнению, стадион на первой домашней игре сезона-2023/24 со «СКА-Ростовом» будет заполнен полностью.

«Мы все критерии, которые нужны были для прохождения аттестации, прошли, поэтому вопросов никаких нет», — добавил Чалый.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил, будут ли крымские клубы участвовать в Кубке России.

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