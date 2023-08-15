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Матыцин: Амиров был яркой звездой отечественного хоккея

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
Матыцин: Амиров был яркой звездой отечественного хоккея
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира», — цитирует Матыцина пресс‑служба Минспорта.

Министр спорта РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

14 августа о смерти 21‑летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. 

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее «Авангард» почтил память Амирова, разместив его фото на медиафасаде арены.

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