Матыцин: Амиров был яркой звездой отечественного хоккея
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- © Maksim Konstantinov
«Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира», — цитирует Матыцина пресс‑служба Минспорта.
Министр спорта РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.
14 августа о смерти 21‑летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее «Авангард» почтил память Амирова, разместив его фото на медиафасаде арены.