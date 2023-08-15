Матыцин: Амиров был яркой звездой отечественного хоккея

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира», — цитирует Матыцина пресс‑служба Минспорта.

Министр спорта РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

14 августа о смерти 21‑летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее «Авангард» почтил память Амирова, разместив его фото на медиафасаде арены.