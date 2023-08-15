«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» 7 сентября в Санкт-Петербурге
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Как сообщается на официальном сайте петербургского клуба, товарищеская игра между командами запланирована на 7 сентября на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 мск.
«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербургский клуб выиграл титул в пяти сезонах подряд.
«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана и четырёхкратный обладатель кубка страны.
Напомним, что первая игра между командами прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сепахана».
Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».