«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» 7 сентября в Санкт-Петербурге

«Зенит» проведёт контрольный матч с иранским «Сепаханом» в Санкт-Петербурге в начале сентября.

Как сообщается на официальном сайте петербургского клуба, товарищеская игра между командами запланирована на 7 сентября на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 мск.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербургский клуб выиграл титул в пяти сезонах подряд.

«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана и четырёхкратный обладатель кубка страны.

Напомним, что первая игра между командами прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сепахана».

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».