«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча четвёртого тура чемпионата России с «Факелом».

Клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте, а также неудаление полузащитника воронежской команды Ильнура Альшина, сообщили «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.

Главный арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 95-й минуте, несмотря на попадание мяча в руку Страхини Эраковича. Судья после просмотра видеоповтора посчитал, что за несколько секунд до этого игрок «Факела» нарушил правила в атаке. После решения рефери на поле началась потасовка.

Петербургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» — 16-й (ноль).

Ранее сообщалось, что Семак ожидал, что качество судейства в матче с «Факелом» приведёт к потасовке.