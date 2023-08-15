«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»
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Клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте, а также неудаление полузащитника воронежской команды Ильнура Альшина, сообщили «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.
Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.
Главный арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 95-й минуте, несмотря на попадание мяча в руку Страхини Эраковича. Судья после просмотра видеоповтора посчитал, что за несколько секунд до этого игрок «Факела» нарушил правила в атаке. После решения рефери на поле началась потасовка.
Петербургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» — 16-й (ноль).
Ранее сообщалось, что Семак ожидал, что качество судейства в матче с «Факелом» приведёт к потасовке.