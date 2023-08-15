Украина сформировала коалицию для бойкота Олимпиады-2024 в случае участия россиян
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«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.
В МОК заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее на Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян.