Украина сформировала коалицию для бойкота Олимпиады-2024 в случае участия россиян

Премьер Украины Денис Шмыгаль высказался о бойкоте Олимпийских игр в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

В МОК заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян.