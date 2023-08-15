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Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной

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Специалист Роберто Манчини выступил с заявлением по поводу своего ухода с поста главного тренера сборной Италии.

«Гравина целый год пытался сменить мой персонал. Я пытался сказать ему, что максимум пару новых лиц он может добавить, но он не может убрать двух участников моего штаба. Меня убрали из-за моего решения», — цитирует Манчини Football Italia.

Он добавил, что при желании президент федерации Габриэль Гравина мог оказать ему поддержку, но отказался от этого.

13 августа тренер покинул сборную Италии. Тренер возглавил команду в 2018 году. Под его руководством итальянцы победили на чемпионате Европы — 2020, но не смогли выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии.

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