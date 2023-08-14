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Скира: Спаллетти является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии

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Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии по футболу.
Скира: Спаллетти является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По информации инсайдера Николо Скиры в Twitter, руководство Итальянской федерации футбола считает специалиста фаворитом на должность главного тренера. Стороны могут подписать контракт на два года. При этом федерация должна выплатить отступные «Наполи» в размере €3,2 млн, но не хочет этого делать.

13 августа сборную Италии покинул Роберто Манчини. Тренер возглавил команду в 2018 году. Под его руководством итальянцы победили на чемпионате Европы — 2020, но не смогли выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Манчини ушёл из сборной Италии из-за конфликта с президентом федерации.

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