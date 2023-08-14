Sky Sport: Манчини ушёл из сборной Италии из-за конфликта с президентом федерации
По информации Sky Sport Italia, наставнику не понравилось, что ему не позволили продолжить работу с помощниками, с которыми он выиграл чемпионат Европы. Отмечается, что на этом фоне у Манчини появились разногласия с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной.
Тренер возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством команда победила на чемпионате Европы — 2020, но не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре.
Ранее сообщалось, что Манчини в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии.