Кожевников — об отстранении Федотова: всегда остаётся вариант послать их всех
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«Если Федотову нельзя будет играть нигде, кроме НХЛ, возможно, стоит рассмотреть вариант с хоккеем 3×3. На него санкции точно не распространяются. Можно проявить себя там. Какие-то варианты для получения практики необходимо найти. Всегда остаётся вариант послать их всех. Просто игнорировать постановление IIHF. Хотя из состава организации ФХР, конечно, выходить нельзя, поскольку мы рискуем потерять детско-юношеский хоккей. Не можем же мы играть с соперниками из Азии», — сказал Кожевников RT.
Ранее Кожевников связал дисквалификацию Федотова с политическим давлением на Россию.