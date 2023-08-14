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Кожевников — об отстранении Федотова: всегда остаётся вариант послать их всех

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова.
Кожевников — об отстранении Федотова: всегда остаётся вариант послать их всех
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Если Федотову нельзя будет играть нигде, кроме НХЛ, возможно, стоит рассмотреть вариант с хоккеем 3×3. На него санкции точно не распространяются. Можно проявить себя там. Какие-то варианты для получения практики необходимо найти. Всегда остаётся вариант послать их всех. Просто игнорировать постановление IIHF. Хотя из состава организации ФХР, конечно, выходить нельзя, поскольку мы рискуем потерять детско-юношеский хоккей. Не можем же мы играть с соперниками из Азии», — сказал Кожевников RT.

Ранее Кожевников связал дисквалификацию Федотова с политическим давлением на Россию.

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