Кожевников — об отстранении Федотова: всегда остаётся вариант послать их всех

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова.

«Если Федотову нельзя будет играть нигде, кроме НХЛ, возможно, стоит рассмотреть вариант с хоккеем 3×3. На него санкции точно не распространяются. Можно проявить себя там. Какие-то варианты для получения практики необходимо найти. Всегда остаётся вариант послать их всех. Просто игнорировать постановление IIHF. Хотя из состава организации ФХР, конечно, выходить нельзя, поскольку мы рискуем потерять детско-юношеский хоккей. Не можем же мы играть с соперниками из Азии», — сказал Кожевников RT.

Ранее Кожевников связал дисквалификацию Федотова с политическим давлением на Россию.