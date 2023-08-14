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Терещенко: в хоккее без ветеранов молодёжь остановится в развитии

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о мотивации молодых хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Терещенко: в хоккее без ветеранов молодёжь остановится в развитии
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

«Что значит «закрывать дорогу молодым»? Мы и так делаем очень много искусственного для того, чтобы они имели постоянную практику. Лига серьёзно омолодилась в последние годы — и конкуренция снизилась. Так почему тогда не подписать возрастного иностранца? Неслучайно Александр Овечкин недавно признался, что «Питтсбург» правильно сделал, своевременно пригласив нескольких опытных исполнителей. В результате «Пингвинз» выиграл несколько Кубков Стэнли, а «Вашингтон» — всего один. Без ветеранов молодёжь остановится в развитии», — заявил Терещенко RT.

Ранее функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о мотивации иностранцев получить российское гражданство для выступления в КХЛ.

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