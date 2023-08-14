Соколовская — о работе с Трусовой: люди всю жизнь пахали, она сама себя делала

Тренер Светлана Соколовская высказалась о работе с серебряным призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Александрой Трусовой.

«Что я должна сказать? О чём я должна говорить? Два месяца поработала: «О, какая я молодец». Просто стыдно даже. Люди всю жизнь пахали, она сама себя делала. Они её делали. А я такая — «Здрасьте, молодец Соколовская». Я же не дура», — делится Соколовская в документальном фильме «Один на один».

Фигуристка на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Трусова поделилась, чем группа тренера Светланы Соколовской отличается от её предыдущих команд.