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Трусова: группа Соколовской отличается от команды Тутберидзе семейной атмосферой

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова поделилась, чем группа тренера Светланы Соколовской отличается от её предыдущих команд.
Трусова: группа Соколовской отличается от команды Тутберидзе семейной атмосферой
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Тут какая-то особенная атмосфера. Все как семья. У меня такого не было, что все спортсмены относятся друг к другу хорошо, поддерживают. И тренеры ведут себя так же. Необычно», — сказала Трусова в документальном фильме «Один на один».

Фигуристка на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Светлана Соколовская прокомментировала переход Трусовой в свою группу из команды Этери Тутберидзе.

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